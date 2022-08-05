السبت 6 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«أبوظبي للقوارب» يفتح باب شراء تذاكر الحجز المبكر

جانب من دورة سابقة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب
5 أغسطس 2022 18:31

 
أبوظبي (الاتحاد) أطلقت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، الجهة المُنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب، المتخصص باليخوت والقوارب والرياضات البحرية ومعدّات صيد الأسماك، مبيعات تذاكر الحجز المُبكر لحضور الدورة الرابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب التي تقام في قاعة المارينا الجديدة في الفترة من 24 ولغاية 27 نوفمبر 2022. ويتضمن العرض حسماً بنسبة 50% على تذاكر الحجز المُبكر لحضور المعرض، ويستمر العرض حتى 20 أغسطس 2022، وتتيح التذكرة لصاحبها حضور المعرض والاستمتاع بجميع مساحاته وأنشطته ليومٍ واحد. ويقدم معرض أبوظبي الدولي للقوارب لضيوفه أحدث تقنيات القوارب واليخوت في العالم، إضافةً إلى المنتجات البحرية ومعدات صيد الأسماك والرياضات المائية، وباقة متنوعة من فعاليات الرياضات المائية والتجارب التفاعلية المميزة والمليئة بالترفيه. يُقام المعرض هذا العام برعاية استراتيجية من أبوظبي البحرية، ونادي كابتن كلوب بصفة الجهة الراعية البلاتينية. ويستقطب المعرض مجموعةً من الجهات العارضة على مساحة تزيد على 40 ألف متر مربع، بما فيها ريفييرا للقوارب المتخصصة في بناء اليخوت والقوارب، ويات كنترولر الشرق الأوسط للصناعات البحرية، وإلكوم لمعدات صيد الأسماك والرياضة البحرية، وفالكون تندرز في المملكة المتحدة، وبالإضافة إلى ماستر سيستمز لأنظمة الملاحة البحرية المتطورة، وقوارب عالم المرح للرحلات البحرية، وإمباير مارين الموزع الحصري للعديد من العلامات التجارية. إلى جانب فاست مارين للقوارب ومستلزمات الرحلات البحرية، وشركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت».

معرض أبوظبي الدولي للقوارب
شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”
آخر الأخبار
البايرن.. «فرض النفوذ»!
الرياضي
البايرن.. «فرض النفوذ»!
اليوم 10:22
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
عربي ودولي
السجن 37 شهرا لرجل هدد بقتل أنتوني فاوتشي
اليوم 10:17
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
عربي ودولي
الصين تسجل 310 إصابات بفيروس كورونا
اليوم 10:14
أرسنال ينقل «العدوى»!
الرياضي
أرسنال ينقل «العدوى»!
اليوم 10:14
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
عربي ودولي
تايوان تطلق قنابل مضيئة لتحذير طائرات صينية
اليوم 09:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©