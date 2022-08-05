الأسهم الإماراتية تربح 55.8 مليار درهم خلال أسبوع

أبوظبي (وام) ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يربو على 55.8 مليار درهم في نهاية تداولات الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وربح رأسمالها السوقي نحو 55.8 مليار درهم مع تفاعلها بشكل إيجابي مع إعلانات الشركات المدرجة عن أرباح قوية في النصف الأول من العام الجاري.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.575 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 2.63 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.073 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و557.54 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 7.95 مليار درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 6.78 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.17 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 1.758 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 73.4 ألف صفقة. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال الأسبوع بنسبة 2.9% أو ما يعادل 280.2 نقطة ليغلق 9929.16 نقطة بالغا أعلى مستوياته منذ نهاية مايو الماضي أي أكثر من شهرين بدعم رئيسي من نمو مؤشرات قطاعات المالية والاتصالات والمواد الأساسية والطاقة والخدمات. ودعم ارتفاع سوق أبوظبي خلال الأسبوع نمو أسهم مثل «العالمية القابضة» بنسبة 9.2% ليغلق عند 323 درهم مع تصدره قائمة الأنشط بالقيم مستقطباً سيولة بأكثر من 1.7 مليار درهم، كما صعد «ملتيبلاي» 12.9% و«فيرتيغلوب» 9.19% و«أدنوك للحفر» 2.79% و«طاقة» 2.4% و«أدنوك للتوزيع» 0.93% و«أبوظبي الأول» 0.82%.