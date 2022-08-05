أسهم أوروبا تستقر قبل بيانات وظائف أميركية



فرانكفورت (رويترز) استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في حين تتجه الأنظار إلى بيانات وظائف أمريكية متوقعة، فيما يقيم المستثمرون أكبر رفع للفائدة في بنك إنجلترا منذ 27 عاما وسط تنامي المخاوف من ركود.وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في ظل مخاوف من تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد عالمي بسبب وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. وارتفع مؤشر قطاع شركات التعدين 0.6 بالمئة إذ واصل النحاس ومعظم المعادن الأساسية الأخرى تلقي الدعم من تراجع الدولار. وصعد سهم شركة البريد الألماني (دويتشه بوست) 5.8 بالمئة بعد تسجيل الشركة نموا في خانة العشرات في الإيرادات والأرباح والتأكيد على توقعاتها لعام 2022. كما ارتفع سهم مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية 1.4 بالمئة. وتراجع سهم أليانز الألمانية للتأمين 2.3 بالمئة بعد انخفاض صافي أرباح الشركة في الربع الثاني 23 بالمئة وهو أسوأ من المتوقع.