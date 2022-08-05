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الاقتصادي

الذكاء الاصطناعي يعزز الأداء والإنتاجية في «ديوا»

«ديوا»: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية
5 أغسطس 2022 17:24

 
دبي (الاتحاد) تستثمر هيئة كهرباء ومياه دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول وبرامج ومبادرات تسهم في تطوير وتحسين الأداء والإنتاجية وتعزيز جودة خدمات الهيئة. وتعمل الهيئة من خلال "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، على إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية للإسهام في خلق مستقبل رقمي جديد لإمارة دبي؛ وإحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تتماشى خطط الهيئة مع الاستراتيجيات والخطط الحكومية الواعدة بما فيها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادرة دبي 10X، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل. وقد أسهم تطبيق الهيئة لأحدث التقنيات المبتكرة في تحقيقها أعلى النتائج العالمية مقارنة بنخبة المؤسسات الخدماتية في أوروبا والولايات المتحدة. ووصلت نسبة التبني الذكي لخدمات الهيئة إلى 98.99% حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022، كما استكملت الهيئة التكامل الرقمي لأكثر من 70 مشروع مع جهات حكومية وخاصة." وترتكز "ديوا الرقمية" على أربعة محاور: إطلاق تقنيات متطورة للطاقة الشمسية في دبي، وتشغيل شبكة طاقة متجددة تستخدم تقنيات تخزين طاقة مبتكرة والتكامل بين الطاقة النظيفة والتخزين، والتوسع في استخدام الحلول المتكاملة للذكاء الاصطناعي، حيث ستكون دبي أول مدينة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات الكهرباء والمياه، إضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

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