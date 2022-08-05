«مصدر» توقع اتفاقية مع «تانيسكو» التنزانية

دار السلام (الاتحاد) أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقية مع شركة كهرباء تنزانيا المحدودة «تانيسكو» لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط. وبحضور معالي جانواري ماكامبا، وزير الطاقة التنزاني، قام بتوقيع اتفاقية التطوير المشتركة كل من عبدالله زايد، رئيس قسم تطوير الأعمال والاستثمار في «مصدر»، وماهاراج تشاندي، المدير التنفيذي لشركة «تانيسكو»، وذلك خلال مؤتمر الطاقة التنزاني. وستقوم «مصدر» و«تانيسكو» بموجب الاتفاقية بتأسيس شركة مشتركة ستتولى تطوير المشروع.وأكد ماهاراج تشاندي، المدير التنفيذي لشركة «تانيسكو»، أن هذه الاتفاقية سوف تحدث نقلة نوعية كبيرة على صعيد تطوير قطاع الطاقة المتجددة بتنزانيا، وقال: «نتوقع أن ننتج خلال المرحلة الأولى من هذا التعاون المشترك 600 ميجاواط، وسوف نواصل التعاون في مشاريع أخرى للوصول إلى 2000 ميجاواط». وأوضح عبدالله زايد، رئيس قسم تطوير الأعمال والاستثمار في «مصدر» أن من شأن التعاون بين كل من «مصدر» و«تانيسكو» أن يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة في تنزانيا إلى جانب توفير مصدر طاقة آمن ونظيف للشعب التنزاني، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية تعكس التزام «مصدر» تجاه السوق التنزانية ودعم تحقيق الهدف الوطني المتمثل في توفير 5000 ميجاواط بحلول عام 2025. وأعرب زايد عن تطلعه للعمل مع «تانيسكو» لتطوير هذه المشاريع الطموحة ودعم تحقيق التنمية على أسس مستدامة. وستقوم الشركة المشتركة في المرحلة الأولى بتطوير مشاريع طاقة متجددة تبلغ قدرتها نحو 600 ميجاواط، وتشمل مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية، وطاقة رياح برية، وغيرها من التقنيات ذات الصلة، على أن يتم في مراحل لاحقة تطوير مشاريع بقدرة إجمالية تصل إلى 2 جيجاواط على أقل تقدير. وتعتبر «تانيسكو» المزود الوحيد للطاقة الكهربائية في تنزانيا، وتتطلع الشركة إلى دعم الشبكة الوطنية بالمزيد من مصادر الطاقة المتجددة لتلبية احتياجات الدولة المتنامية للطاقة الكهربائية وتعزيز فرص الحصول على الكهرباء للشعب التنزاني، حيث تستهدف الحكومة التنزانية توفير الكهرباء لنحو 75% من كامل الدولة بحلول عام 2035.