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الاقتصادي

أسعار النفط ترتفع من أدنى مستوياتها منذ أشهر

أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف
5 أغسطس 2022 17:04

 
لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الجمعة لتصعد من أدنى مستوياتها منذ فبراير إذ تحرك السوق بين المخاوف بشأن نقص الإمدادات والتراجع المتوقع في الطلب على الوقود. وبحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 94.51 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 88.81 دولار للبرميل. وتعرضت الأسعار لضغوط هذا الأسبوع بسبب قلق السوق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب، لكن مؤشرات على شح المعروض أبقت على استقرار الأسعار. ومن المتوقع تصاعد المخاوف المتعلقة بالإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، إذ من المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات الروسية المنقولة بحرا من الخام والمنتجات النفطية حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

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