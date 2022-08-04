3.73 مليار درهم رسوم حق الامتياز الاتحادي لـ «&e ودو»

أبوظبي (وام)

سددت شركتا «&e - اتصالات سابقاً» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 3.732 مليار درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع نسبته 5.3% أو ما يعادل 189.2 مليون درهم مقارنة بنحو 3.543 مليار درهم تم سدادها في النصف الأول من العام 2021.

واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته مجموعة «&e» في الفترة من يناير إلى يونيو 2022 بلغ 2.876 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 2.6% أو ما يوازي 74.1 مليون درهم مقابل 2.802 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي 2021.

فيما سددت شركة «دو» نحو 856 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة بنسبة 15.5% أو ما يعادل 115.1 مليون درهم مقارنة بنحو 740.9 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «&e» و«دو» في الفترة من 2012 إلى 2021 إلى نحو 74.57 مليار درهم، موزعة بواقع 58.5 مليار درهم لـ«&e»، و16.04 مليار درهم لـ«دو».

وأعلنت الشركتان مطلع العام الجاري تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي، التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.