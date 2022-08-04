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%186 ارتفاع أرباح «دبي لصناعات الطيران»

إحدى طائرات دبي لصناعات الطيران (أرشيفية)
5 أغسطس 2022 00:37

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» ارتفاع أرباحها بنسبة 186 بالمائة لتبلغ 140 مليون دولار أميركي، مع زيادة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة 36 بالمائة لتصل إلى 5.678 مليون دولار أميركي، وذلك ضمن نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2022. وأوضحت، في بيان، أن السيولة المتاحة بالشركة بلغت 7.2 مليار دولار أميركي، منوهة إلى أن الالتزامات الرأسمالية الجديدة لمشتريات الطائرات بلغت 750 مليون دولار أميركي، فيما تم توقيع تفويض جديد لإدارة الطائرات للاستحواذ على إدارة ما يصل إلى 75.1 مليار دولار أميركي من أصول الطائرات. وأشاد فيروز تارابور الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران بنتائج الشركة المالية والتي أكد أنها تمثل قوة دبي، منوهاً إلى أن الطلب على السفر الجوي لا يزال قوياً وجميع المؤشرات الكبرى تشير إلى موسم صيفي قوي لعملائنا من شركات الطيران.

دبي لصناعات الطيران
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