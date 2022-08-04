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الاقتصادي

«رويال جلف إندستريز» تنضم إلى «راكز»

مقر المناطق برأس الخيمة (أرشيفية)
5 أغسطس 2022 00:37

رأس الخيمة (وام)

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أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» انضمام شركة «رويال جلف إندستريز» إلى مجتمع أعمالها الصناعي. تعمل الشركة في مجال إعادة تدوير بطاريات الرصاص الحمضية باستخدام أحدث التقنيات. 
وقال هانومان مال نخات، رئيس مجلس إدارة «رويال جلف إندستريز»، إنه كان لراكز دور محوري في تحويل هذا المشروع الضخم إلى حقيقة، حيث حصلنا على تجربة ممتازة بداية من تسجيل الشركة ووصولاً إلى تطوير أعمالنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقف فريق «راكز» بجانبنا للتنسيق مع الجهات الحكومية مثل هيئة حماية البيئة والتنمية وبلدية رأس الخيمة وهيئة إدارة النفايات ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من أجل الحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى استضافتنا أثناء زياراتنا المتكررة للإمارة في السنوات الثلاثة الماضية لمساعدتنا في التخطيط لإجراءات التأسيس.

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