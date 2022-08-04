7% نمو مكاسب «أمانات القابضة» الصافية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أمانات القابضة»، نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، وارتفع صافي الربح المعدل بنسبة 7% ليبلغ 67.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، مقابل 63.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقال حمد عبدالله الشامسي، رئيس مجلس إدارة أمانات، إن الشركة حققت نمواً قوياً لنتائج جميع شركات محفظة أمانات الاستثمارية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على صافي الربح خلال الفترة، معرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، خاصةً في ضوء التوسعات الجارية لكل من مركز كامبريدج للرعاية الصحية والتأهيل، ونما القابضة، وسكون، وجامعة ميديلسكس دبي.