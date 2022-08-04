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قمة رأس الخيمة للطاقة تنطلق 4 أكتوبر

قمة رأس الخيمة للطاقة تنطلق 4 أكتوبر
5 أغسطس 2022 00:37

رأس الخيمة (وام) 

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تنعقد «قمة رأس الخيمة للطاقة» يومي 4 و5 أكتوبر المقبل في مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وباستضافة دائرة بلدية رأس الخيمة. يحظى المؤتمر بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» إضافة إلى أكثر من 10 جهات حكومية في رأس الخيمة.
وفي هذا الصدد عقد الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لقمة رأس الخيمة للطاقة بشكل افتراضي والذي نظمته بلدية رأس الخيمة بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الخدمات العامة برأس الخيمة والمؤسسات التابعة لها من مؤسسة الأشغال ومؤسسة إدارة المخلفات وهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة للمواصلات وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» ووكالة النمسا العليا للطاقة «النمسا» ومكتب التنظيم والرقابة في دبي.
 وقال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن هذا الحدث سيجمع قادة حكوميين دوليين ومحليين ورجال أعمال من جانبي العرض والطلب وخبراء وأكاديميين لمناقشة اتجاهات الصناعة والمبادرات والأولويات الخاصة بتحويل الطاقة ونتطلع إلى أبرز وأهم المناقشات القيمة ونأمل أن تعزز القمة التعاون بين الوكالات الدولية والهيئات الحكومية المحلية والقطاع الخاص بشأن الأهداف والمشاريع الملموسة.

رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
الطاقة
بلدية رأس الخيمة
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