القرية العالمية تعزز جاذبيتها للمستثمرين وراود الأعمال

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تواصل القرية العالمية، العمل على تعزيز دورها الممتد لأكثر من ربع قرن في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المستثمرين ورواد الأعمال من تطوير أعمالهم والارتقاء بقدراتهم التجارية من خلال الفرص الاستثنائية التي توفرها القرية عبر مواسهما المختلفة.

وكشف أحمد خضر، مدير أول في قسم التأجير في القرية العالمية، لـ «الاتحاد» عبر تقنيات الاتصال المرئي، عن منح القرية العالمية رواد الأعمال والشركات فرصاً استثنائية وفريدة من نوعها لتحويل أفكارهم الإبداعية ومشاريعهم التجارية إلى نجاحات تجارية مستدامة خلال الموسم السابع والعشرين الذي سينطلق في 25 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن القرية تعمل حالياً على تقييم الأفكار الجديدة والمفاهيم المبتكرة التي تم تقديمها بشكل متزايد هذا العام.

وأوضح خضر أن نسبة الشركاء التجاريين ورواد الأعمال الجدد خلال الموسم السابق بلغت أكثر من 60% من إجمالي الشركاء، مؤكداً التزام القرية بتقديم كل الدعم لأصحاب الأعمال الجدد والمستثمرين لتنمية أعمالهم وزيادة عائداتهم الاستثمارية خلال الموسم 27.

وقال: إن القرية العالمية نجحت عبر مسيرتها في أن تشكل منصة إماراتية مثالية يقتدى بها في مجال ابتكار الأفكار ووضعها على المسار الصحيح للتنفيذ عبر الاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين ومساعدتهم على نحو مستمر لتحقيق إنجازات ملحوظة، إضافة إلى توفير الفرص المباشرة لتطوير أعمالهم، بما يعزز من الدور الذي تلعبه القرية في دعم قطاع الأعمال والمشاركة في دعم النمو الاقتصادي.

خدمات وتسهيلات

وأوضح خضر أن القرية العالمية تتميز برعاية منظومة شراكاتها على نحو استثنائي عبر توفير مجموعة من المزايا – بدايةً من خدمات التأشيرات إلى خدمات التأمين ومرافق التخزين ووصولاً إلى خدمات الدعم الجمركي للمنتجات المستوردة من خارج الدولة، فضلاً عن توفير فريق متخصص في مركز إسعاد الشركاء الذي يعمل على تبسيط وتسهيل العمليات المتعلقة بالمشاريع التجارية، على غرار التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب والحصول على أجهزة الدفع الإلكتروني، وتوفير حلول الدفع الذكية عبر محفظة «نقودي» التي تم إطلاقها مؤخراً لجميع الشركاء، وهذه الحلول تساعدهم على توفير خدمات دفع غير نقدية.

التحول الرقمي

وأشار خضر إلى حرص القرية على الاهتمام بتحسين وتطوير تجارب الشركاء والضيوف على كافة الأصعدة وعبر جميع عمليّاتها، وذلك من خلال مواصلة التحول الرقمي عبر تطوير مجموعة من التطبيقات والخدمات الرقمية والحلول الذكية، لتمكين الضيوف من شراء التذاكر بسهولة، واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني في مختلف المنافذ في القرية العالمية.

وأوضح أنه وتماشياً مع التزام القرية باعتماد سياسة الدفع غير النقدي، قام أكثر من 94% من المنافذ المختلفة بتوفير الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية خلال التسوق، مشيراً إلى ارتفاع نسبة المدفوعات الرقمية بنسبة 300% خلال الموسم الماضي، لافتاً إلى أن الوجهة تهدف إلى اعتماد خدمات الدفع باستخدام البطاقات والتطبيقات الذكية بنسبة 100%، لتشمل كل منافذ البيع خلال الموسم 27.

رائدات الأعمال

وأشار خضر إلى حرص القرية على دعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين، لافتاً إلى أن القرية العالمية تستهدف أن تبلغ نسبة رائدات الأعمال 30% من إجمالي الشركاء خلال الموسم 30، معتبراً القرية من أهم الجهات التي تهتم بتمكين المرأة وتعزيز حضورها عبر مختلف نشاطاتها وعملياتها، بالإضافة إلى توفير الفرص والإمكانات المساهمة في تمكينهن من النجاح.

وأشار خضر إلى العديد من قصص النجاح التي سطرتها رائدات أعمال شاركن بشكل دائم في القرية وإدارتهن بنجاح وتفوق في إدارة العديد من الأجنحة التي حصدت العديد من الجوائز والتي كان آخرها حصول جناح المغرب الذي تديره رائدة الأعمال هنادي أحمد، على لقب «أفضل جناح»، كما حصلت إيفانثيا فوركي على لقب «رائدة الأعمال الواعدة» وفازت «سوسن علي عبد الرحمن بلوان» بجائزة «ريادة الأعمال للسيدات».

قائمة الأجنحة

وتضم قائمة الأجنحة الأخرى التي أكدت مشاركتها في هذا الموسم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وأفغانستان، وإفريقيا، والأميركيتان، والصين، ومصر، وأوروبا، والهند، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، ولبنان، والمغرب، وباكستان، وفلسطين، وسوريا، وتايلاند، وتركيا، واليمن، وروسيا. كما سيعود أيضاً جناحا «الصنعة» و«مؤسسة خليفة» اللذان يستقطبان رواد الأعمال المحليين الحريصين على الاستفادة من منصة القرية العالمية لتنمية أعمالهم.

فعاليات الموسم

أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للتراث والتسوق والترفيه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، أمس عن مجموعة واسعة من الفعاليات والتحسينات التي ستكون محط أنظار ضيوف القرية في موسمها الجديد المرتقب.

وسيشهد الموسم الجديد مشاركة 27 جناحاً يجسد كل منها تراثاً وتنوعاً ثقافياً للبلد أو المنطقة التي يمثلها، وذلك من خلال الفنون والحرف المحلية والمأكولات الشعبية والفعاليات الترفيهية، كما سيشهد الموسم الـ 27 مشاركة جناحين جديدين يمثلان دولة قطر وسلطنة عمان.