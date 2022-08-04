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روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا منذ أبريل

فريق طبي ينقل مريضا مصابا بكورونا إلى مستشفى في موسكو
4 أغسطس 2022 21:28

سجلت روسيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أعلى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 3 أبريل الماضي.
وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 17126 إصابة، مقارنة بيوم أمس حيث رصدت 14638.
بذلك، يبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في روسيا 18 مليونا و653 ألفا و867 إصابة. 
وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، إن الوفيات الجديدة شهدت ارتفاعا طفيفا مع تسجيل 44 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة مقابل 43 حالة وفاة في اليوم المضي. وهو ما يرفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 382 ألفا و604 حالات وفاة.
وتماثل 9752 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير.

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المصدر: وام
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فيروس كورونا
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