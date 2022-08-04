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الاقتصادي

أعلى مستوى للتضخم في هولندا منذ 1975

متسوق في مركز تجاري بهولندا
4 أغسطس 2022 21:18

 
لاهاي (أ ف ب) -ارتفعت أسعار الاستهلاك في هولندا بنسبة 10,3% على أساس سنوي في يوليو، في نسبة تضخم تجاوزت الـ10% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1975، وفق ما أعلن المكتب المركزي الهولندي للإحصاءات. وقال المكتب في بيان إن "زيادة التضخم تُفسّر بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة وإيجارات المنازل". ولفت إلى أن "التضخم يتجاوز الـ10% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1975". وبلغت زيادة أسعار الاستهلاك في هولندا في يونيو 8,6%. وذكر أن موارد "الطاقة هي حاليا مساهم كبير في التضخم العالمي". بلغت نسبة زيادة أسعار موارد الطاقة (الكهرباء والغاز والتدفئة في المدن) 108%، مقابل 84% في يونيو. وأوضح المكتب أن منذ الأول من يوليو 2022، تمّ تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على موارد الطاقة بشكل مؤقت من 21% إلى 9%. ويستمرّ هذا الخفض حتى 31 ديسمبر 2022. وساهمت إيجارات المنازل أيضًا بزيادة نسبة التضخم. وأوضح المكتب أن وفق الأرقام الأولية، كانت إيجارات المنازل أعلى بنسبة 3% في يوليو 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكذلك أسهمت أسعار المواد الغذائية (+2,3%) وخصوصًا مشتقات الحليب والسكر والحلويات في زيادة نسبة التضخم الشاملة الشهر الفائت.

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