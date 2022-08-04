«الخطوط السعودية» تُدشن أولى وجهاتها بين الرياض وزيوريخ



الرياض (الاتحاد) انطلقت صباح اليوم أولى رحلات الخطوط السعودية المباشرة إلى وجهتها الدولية الجديدة «زيوريخ» في سويسرا بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، حيث غادرت الرحلة رقم (SV235) مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة (8:45) صباحاً، وتهدف الخطوط السعودية من تدشين وجهات جديدة إلى ربط العالم بالمملكة وكذلك تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها وتعزيز الموقع التنافسي على القطاع الدولي. وخصصت «السعودية» منصة خاصة لإنهاء إجراءات السفر وفريق عمل خاص في صالة المغادرة بالمطار، وتم قص الشريط إيذاناً ببدء التشغيل، وقبل مغادرة الطائرة أعدت صالة الفرسان الدولية حفل توديع بحضور سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط السعودية للنقل الجوي، وأرفيد نيكولاس فون زور موهلين ونواب الرئيس ببرنامج الربط الجوي، ونائب الرئيس للاستراتيجية والتواصل سلطان عطيفي، ونائب الرئيس لتطوير المسارات الجوية أنيتا جاكووسكا، إضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات الحكومية العاملة بالمطار، وودع موظفو «السعودية» الضيوف بهدايا تذكارية متمنين لهم رحلة سعيدة. وهبطت الطائرة بمطار زيوريخ الدولي عند الساعة (14:05) مساءً بالتوقيت المحلي لسويسرا، وجرى استقبال حافل بدأ برش المياه على الطائرة ترحيباً بأول رحلة طيران تجاري مباشر، وتقدم المستقبلين عدد من المسؤولين في فرع «السعودية» بسويسرا بالإضافة إلى القيادات بالمطار.