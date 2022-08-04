الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الخطوط السعودية» تُدشن أولى وجهاتها بين الرياض وزيوريخ

خلال التدشين
4 أغسطس 2022 21:13

 
الرياض (الاتحاد) انطلقت صباح اليوم أولى رحلات الخطوط السعودية المباشرة إلى وجهتها الدولية الجديدة «زيوريخ» في سويسرا بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، حيث غادرت الرحلة رقم (SV235) مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة (8:45) صباحاً، وتهدف الخطوط السعودية من تدشين وجهات جديدة إلى ربط العالم بالمملكة وكذلك تقديم المزيد من الخيارات لضيوفها وتعزيز الموقع التنافسي على القطاع الدولي. وخصصت «السعودية» منصة خاصة لإنهاء إجراءات السفر وفريق عمل خاص في صالة المغادرة بالمطار، وتم قص الشريط إيذاناً ببدء التشغيل، وقبل مغادرة الطائرة أعدت صالة الفرسان الدولية حفل توديع بحضور سفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط السعودية للنقل الجوي، وأرفيد نيكولاس فون زور موهلين ونواب الرئيس ببرنامج الربط الجوي، ونائب الرئيس للاستراتيجية والتواصل سلطان عطيفي، ونائب الرئيس لتطوير المسارات الجوية أنيتا جاكووسكا، إضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات الحكومية العاملة بالمطار، وودع موظفو «السعودية» الضيوف بهدايا تذكارية متمنين لهم رحلة سعيدة. وهبطت الطائرة بمطار زيوريخ الدولي عند الساعة (14:05) مساءً بالتوقيت المحلي لسويسرا، وجرى استقبال حافل بدأ برش المياه على الطائرة ترحيباً بأول رحلة طيران تجاري مباشر، وتقدم المستقبلين عدد من المسؤولين في فرع «السعودية» بسويسرا بالإضافة إلى القيادات بالمطار.

أخبار ذات صلة
سويسرا تحظر واردات الذهب الروسية
فيروس يفتك بـ 3 فيلة في زوريخ
سويسرا
الخطوط السعودية
آخر الأخبار
دخان يتصاعد من العاصمة الأفغانية كابل
عربي ودولي
انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول
اليوم 19:49
لايبزج لا يعرف الخوف!
الرياضي
لايبزج لا يعرف الخوف!
اليوم 19:45
العلم الصيني
عربي ودولي
الصين تتخذ إجراءات ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
اليوم 19:40
مقاتلات صينية خلال مناورات قرب تايوان
عربي ودولي
تايوان ترسل مقاتلات لتحذير طائرات صينية
اليوم 19:35
متعاملون في «وول ستريت»
الاقتصادي
«وول ستريت» تفتح على انخفاض
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©