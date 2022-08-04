الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

أرباح «أغذية» تنمو 74% إلى 118 مليون درهم

مصنع العين التابع لمجموعة «أغذية»
4 أغسطس 2022 21:12

 
أبوظبي (الاتحاد) ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين في «مجموعة أغذية» إلى 118 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، محققاً زيادة بنسبة 74٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 ونمت إيراداتها عن النصف الأول من عام 2022 إلى ملياري درهم، مدفوعةً بالنمو الاستثنائي في الربع الأول والجهود المستمرة لتوحيد أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها. وشهدت هذه الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، نمواً في صافي إيرادات المجموعة بنسبة 51٪ على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وقال خليفة سلطان السويدي؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «تعكس النتائج القوية للمجموعة في النصف الأول من العام نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز ريادتنا في قطاع الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وخارجها، فعمليات الاستحواذ التي أنجزناها العام الماضي لم تحقق نمواً قوياً فحسب، بل ساهمت في زيادة أرباحنا أيضاً فيما نواصل دمج أعمال جميع الشركات التابعة لنا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوجه التآزر بشكل فعال. وقد أحرزنا خلال فترة قصيرة تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهدافنا الرئيسية والوفاء بالتزاماتنا وأولوياتنا الاستراتيجية التي حددناها في بداية رحلة تحوّل المجموعة. ولا تزال ثقتنا راسخة في قدرة 'أغذية' على الاستمرار في تقديم قيمة ملموسة للمساهمين وأصحاب المصلحة». وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «نفخر بالتقدم الكبير الذي حققناه في النصف الأول من عام 2022، حيث انصب تركيزنا خلال الربع الأول على توحيد أعمال الشركات المستحوذ عليها، بينما كرّسنا جهودنا في الربع الثاني على تعزيز سُبل التعاون والتكامل بين أعمال المجموعة، مما ساعدنا على تعويض ارتفاع التكاليف المباشرة ومصاريف عمليات الاندماج والاستحواذ، والحد من تأثير اضطرابات سلسلة الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق والتضخم، مع حرصنا في الوقت نفسه على الحفاظ على جودة منتجاتنا».

أخبار ذات صلة
«أغذية» تستحوذ على «عوف» المصرية
مجموعة أغذية
آخر الأخبار
دخان يتصاعد من العاصمة الأفغانية كابل
عربي ودولي
انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول
اليوم 19:49
لايبزج لا يعرف الخوف!
الرياضي
لايبزج لا يعرف الخوف!
اليوم 19:45
العلم الصيني
عربي ودولي
الصين تتخذ إجراءات ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
اليوم 19:40
مقاتلات صينية خلال مناورات قرب تايوان
عربي ودولي
تايوان ترسل مقاتلات لتحذير طائرات صينية
اليوم 19:35
متعاملون في «وول ستريت»
الاقتصادي
«وول ستريت» تفتح على انخفاض
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©