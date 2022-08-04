أرباح «أغذية» تنمو 74% إلى 118 مليون درهم



أبوظبي (الاتحاد) ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين في «مجموعة أغذية» إلى 118 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022، محققاً زيادة بنسبة 74٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 ونمت إيراداتها عن النصف الأول من عام 2022 إلى ملياري درهم، مدفوعةً بالنمو الاستثنائي في الربع الأول والجهود المستمرة لتوحيد أعمال الشركات التي تم الاستحواذ عليها. وشهدت هذه الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، نمواً في صافي إيرادات المجموعة بنسبة 51٪ على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وقال خليفة سلطان السويدي؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «تعكس النتائج القوية للمجموعة في النصف الأول من العام نجاح استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز ريادتنا في قطاع الأغذية والمشروبات بمنطقة الشرق الأوسط وخارجها، فعمليات الاستحواذ التي أنجزناها العام الماضي لم تحقق نمواً قوياً فحسب، بل ساهمت في زيادة أرباحنا أيضاً فيما نواصل دمج أعمال جميع الشركات التابعة لنا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أوجه التآزر بشكل فعال. وقد أحرزنا خلال فترة قصيرة تقدماً كبيراً نحو تحقيق أهدافنا الرئيسية والوفاء بالتزاماتنا وأولوياتنا الاستراتيجية التي حددناها في بداية رحلة تحوّل المجموعة. ولا تزال ثقتنا راسخة في قدرة 'أغذية' على الاستمرار في تقديم قيمة ملموسة للمساهمين وأصحاب المصلحة». وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «نفخر بالتقدم الكبير الذي حققناه في النصف الأول من عام 2022، حيث انصب تركيزنا خلال الربع الأول على توحيد أعمال الشركات المستحوذ عليها، بينما كرّسنا جهودنا في الربع الثاني على تعزيز سُبل التعاون والتكامل بين أعمال المجموعة، مما ساعدنا على تعويض ارتفاع التكاليف المباشرة ومصاريف عمليات الاندماج والاستحواذ، والحد من تأثير اضطرابات سلسلة الإمداد، ومواجهة تقلبات السوق والتضخم، مع حرصنا في الوقت نفسه على الحفاظ على جودة منتجاتنا».