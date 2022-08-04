زيادة في طلبات إعانة البطالة الأميركية وتراجع تسريح العمالة



واشنطن (رويترز) - ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل على الرغم من استمرار تشديد السياسة النقدية. وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت ستة آلاف إلى 260 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم 30 يوليو. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 259 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي. وتجاوزت الطلبات مستوى 230 ألفاً في بداية يونيو، وسجلت أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 261 ألف طلب في منتصف يوليو تموز. لكنها لا تزال أقل من نطاق 270-300 ألف الذي يراه خبراء الاقتصاد مؤشراً على تباطؤ ملموس في سوق العمل. وفي الوقت الراهن يظل مستوى تسريح العمالة شديد الانخفاض. ومنذ بداية العام الحالي أعلن أصحاب العمل تسريح 159021 من العاملين بانخفاض 31.3 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأقل معدل بين يناير كانون الثاني ويوليو منذ 1993. وتركز تسريح العمالة هذا العام في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والقطاع المالي. وعرقل نقص الرقائق الإلكترونية قطاع صناعة السيارات، في حين يعكس تسريح العمالة في القطاعين التكنولوجي والمالي فتور الطلب بسبب رفع أسعار الفائدة.