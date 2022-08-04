شراكة بين «دوبال» و«كوانتافيول» و«باسف»



دبي (الاتحاد) أبرمت «دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والكهرباء والطاقة والصناعة، و«كوانتافيول»، الشركة المتخصصة في إعادة التدوير بالاستعانة بالتكنولوجيا، وشركة الكيماويات العالمية «باسف»، اتفاقية لتنفيذ التصميم الهندسي الأولي لتطوير محطة لتحويل البلاستيك إلى سائل في إمارة دبي. وبموجب الاتفاقية، انتقلت شركات «دوبال القابضة» و«كوانتافيول» و«باسف» إلى مرحلة التصميم الهندسي الأولي لمحطة إعادة التدوير الكيميائي لنفايات البلاستيك في دبي. وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لدراسة جدوى استغرقت ستة أشهر، تم خلالها تحديد معايير التصميم الرئيسة وتأمين الموقع والمواد الأولية. وستشارك «باسف» كشريكٍ في تنفيذ المرحلة الجديدة للمشروع. وتمثل محطة تحويل البلاستيك إلى سائل خطوةً نوعية في التحول نحو الاقتصاد الدائري، حيث تتيح تحويل المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير إلى منتجاتٍ قيمة. كما يسهم المشروع في تحقيق رؤية إمارة دبي الطموحة والتي تستهدف الاستغناء التام عن ردم النفايات بحلول عام 2030. وفي إطار الشراكة، اتفق الأطراف الثلاثة على التعاون في تغطية تكلفة تطوير المحطة، واتباع منهجية عالية الكفاءة استناداً إلى التجربة الناجحة لمشروعٍ مماثل في سكايف بالدنمارك، والذي يعد أول محطة تجارية واسعة النطاق لشركة «كوانتافيول». كما تم اختيار «سايبم»، الشركة الإيطالية الرائدة في مجال الهندسة والبناء، كمزود خدمات لمرحلة التصميم الهندسي الأولي للمشروع. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 80 ألف طن سنوياً، ومن المقرر تنفيذ مرحلة التصميم الهندسي لتطوير للمحطة خلال العام الحالي. واتخاذ قرار الاستثمار النهائي في أوائل عام 2023.