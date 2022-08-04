98.7 مليون درهم أرباح «الواحة كابيتال»



أبوظبي (الاتحاد) سجلت «الواحة كابيتال» أرباحاً صافية بقيمة 98.7 مليون درهم للنصف الأول من عام 2022 مقابل 383.1 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، فقد سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 101.4 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بأرباح قدرها 220.6 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى الهبوط الحاد في الأسواق العالمية إلى انخفاض تقييمات القيمة العادلة لحيازات الشركة من الأوراق المالية المدرجة عبر وحدتي الأسواق العامة والاستثمارات الخاصة. وسجلت وحدة الأسواق العامة، التي تدير صناديق استثمارية في أدوات الائتمان والأسهم في الأسواق الناشئة، مكاسب استثمارية ودخلاً من الرسوم بقيمة 152 مليون درهم للنصف الأول من عام 2022. بينما حققت وحدة الاستثمارات الخاصة دخلاً صافياً بقيمة 47 مليون درهم في ظل مواصلتها تخصيص رأس المال بنجاح في محفظة الفرص العالمية. وحققت الواحة لاند دخلاً بقيمة 25 مليون درهم في النصف الأول من العام. وبلغ إجمالي الأصول المدارة للواحة كابيتال 6.3 مليار درهم في نهاية يونيو 2022 بزيادة قدرها 8.6٪ عن 5.8 مليار درهم في نهاية عام 2021.