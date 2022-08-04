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بورصة مصر تسجل ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

متعاملون في البورصة المصرية
4 أغسطس 2022 19:07

 
القاهرة (رويترز) - سجلت البورصة المصرية اليوم الخميس ثالث زيادة أسبوعية لها على التوالي، منهية الأسبوع بقفزة بنحو سبعة بالمئة، وهو أول إغلاق أسبوعي فوق مستوى العشرة آلاف نقطة منذ قرابة شهرين. وأنهى مؤشر الأسهم القيادية المصرية تعاملات الأسبوع عند مستوى 10043.23 نقطة مقابل 9369.32 نقطة في الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من يوليو. كانت آخر مرة أنهى فيها المؤشر تعاملات الأسبوع فوق مستوى العشرة آلاف نقطة في التاسع من يونيو عندما أغلق عند 10235.43 نقطة. كما سجل المؤشر قفزة يومية بلغت 5.3 بالمئة، مما يقلص خسائره منذ بداية العام لنحو 16 بالمئة. كان المؤشر الرئيسي المصري قد بلغ أدنى مستوياته في نحو ستة أعوام، نتيجة تعرض البلاد لضغوط نجمت عن تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية وتنامي تكاليف استيراد السلع الأساسية، لاسيما منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

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