الأسهم الإماراتية تستقطب سيولة بقيمة 1.64 مليار درهم



أبوظبي (وام) استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.64 مليار درهم في ختام جلسة اليوم تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في القطاعات المالية والمرافق والبنوك. وتوزعت السيولة بواقع 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و286.92 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 366.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 14.6 ألف صفقة. ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام إلى مستوى 9821.14 نقطة مع نهاية التعاملات، فيما بلغ مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3320.67 نقطة. وضخ المستثمرون الأجانب غير العرب نحو 160.2 مليون درهم في الأسواق كمحصلة شراء، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 416.59 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 256.34 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي سهم «العالمية القابضة» بنسبة 1.26 في المائة مع تصدره قائمة النشاط بالقيم بعد استقطابه سيولة بنحو 323.8 مليون درهم، كما صعد «الصير للمعدات» بنسبة 4.46 في المائة و«طاقة» 3.25 في المائة و«غذاء القابضة» 1.31 في المائة و«ملتيبلاي» 0.98 في المائة و«إي آند - اتصالات سابقاً» 0.36 في المائة و«أدنوك للحفر» 0.27 في المائة.

وزاد سهم «طيران أبوظبي» بنسبة 2.09 في المائة مع إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها علي أساس سنوي بنسبة 25.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 155.93 مليون درهم. وارتفع «سيراميك رأس الخيمة» بنحو 1.37 في المائة مع إعلان الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى 102.2 مليون درهم عن الربع الثاني من العام الجاري و171.9 مليون درهم عن النصف الأول من العام نفسه.

وفي سوق دبي، ارتفع سهم «سوق دبي المالي» 1.19 في المائة و«تبريد» 0.37 في المائة و«تعاونية الاتحاد» بنسبة 0.25 في المائة، كما صعد «ديوا» 0.79 في المائة مع تصدره قائمة النشاط بعد اجتذابه سيولة بنحو 126.3 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» بسيولة 57.7 مليون درهم. وواصل سهم «تيكوم» مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.42 في المائة بعد ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 43.4 في المائة على أساس سنوي إلى 428 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.