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الاقتصادي

انخفاض أسعار النفط بفعل مخاوف من تراجع الطلب

تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
4 أغسطس 2022 18:56

 
لندن (رويترز) - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس تحت ضغط مخاوف من تراجع الطلب بسبب ضعف الاقتصاد في الولايات المتحدة وأوروبا، غير أن الأسعار شهدت تقلبات مع وضع السوق شح الإمدادات في الاعتبار أيضا.
وبحلول الساعة 14.04 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا أو 0.8 المئة إلى 95.99 دولار للبرميل، وفي أحدث المعاملات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين إلى 94.65 دولار للبرميل.
في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 90.23 دولار للبرميل.
وتراجع الخامان أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.
وجاء الهبوط في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية. كما زادت مخزونات البنزين، التي تعد مؤشرا على الطلب، على نحو غير متوقع مع تباطؤ الطلب، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
ولا تزال آفاق الطلب تخيم عليها المخاوف المتزايدة من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، وضغوط الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة، والسياسة الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
واعتبر بعض المحللين اتفاق تجمع أوبك بلس أمس الأربعاء على زيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا فقط في سبتمبر، بما يعادل 0.1 بالمئة من الطلب العالمي، دليلا على ضعف السوق.
 غير أن المحللين يتوقعون رغم ذلك أن تتلقى الأسعار دعما على المدى البعيد بسبب محدودية طاقة الإنتاج الفائضة لدى بلدان أوبك بلس، والتي أشار إليها بيان أمس.
 


 

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