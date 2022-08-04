الحكومة الكوبية تبدأ شراء الدولار بسعر السوق السوداء



هافانا (أ ف ب) -أعلن البنك المركزي الكوبي أن المصارف ومكاتب الصيرفة بدأت اليوم الخميس شراء الدولار بسعر 120 بيزو كوبياً، وهو سعر السوق السوداء، في خطوة تهدف إلى جذب العملات الأجنبية. وقالت رئيسة البنك المركزي الكوبي مارتا سابينا ويلسن في خطاب متلفز: «اعتبرنا أن سعر صرف 120 بيزو كوبياً للدولار، وهو العملة التي تؤخذ أساساً لتحديد سعر الصرف مع بقية العملات، هو السعر الذي نعتقد أنه ستكون له آفاق أكبر». ارتفع سعر صرف العملة الأميركية في السوق السوداء منذ تنفيذ كوبا في يناير 2021 إصلاحاً اقتصادياً حدد سعر الدولار عند 24 بيزو، وتعليق بيع الدولار في يونيو الماضي للسكان بسبب نقص السيولة. ووصل سعر الدولار إلى 124 بيزو في السوق غير الرسمية. والأربعاء بلغ 115 بيزو، وفق «إل توكي» وهي وسيلة إعلام مستقلة تعتبر غير قانونية في كوبا وتنشر أسعار العملات الرئيسية. وقال وزير الاقتصاد أليخاندرو خيل: «سعر صرف 120 بيزو كوبياً لكل دولار ليس متوازناً، إنه يستخدم فقط للشراء. عندما نبدأ البيع والشراء سيوضع سعر صرف متوازن». وأوضح أن سعر الصرف الرسمي البالغ 24 بيزو سيبقى سارياً بالنسبة إلى التعاملات الاقتصادية الداخلية. وأوضح أن «لا تأثير لهذا الإجراء على عمل قطاع الأعمال، حيث يُحافَظ على سعر الصرف الرسمي (دولار مقابل 24 بيزو)» للمشاريع المشتركة والشركات العامة والعمليات المالية الأخرى.