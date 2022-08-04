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الاقتصادي

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 27 عاماً

مقر بنك إنجلترا المركزي
4 أغسطس 2022 17:03


لندن (رويترز) - رفع بنك إنجلترا اليوم الخميس أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ 27 عاماً على الرغم من التحذير من ركود طويل، إذ يسارع البنك المركزي إلى كبح ارتفاع التضخم المتوقع أن يزيد عن 13 بالمئة.
وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، صوتت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا على زيادة نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة لتصل إلى 1.75 بالمئة في أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008.
وكان معظم الاقتصاديين توقعوا الزيادة البالغة 50 نقطة أساس في استطلاع أجرته رويترز مع سعي البنوك المركزية حول العالم لاحتواء ارتفاع الأسعار.

 

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