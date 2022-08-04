«أجيليتي» تستكمل صفقة الاستحواذ على «مينزيز للطيران»

الكويت (الاتحاد)

استكملت شركة أجيليتي، عملية الاستحواذ على شركة جون مينزيز بي إل سي ومقرها المملكة المتحدة، وسوف تقوم أجيليتي بضم عمليات مينزيز إلى عمليات شركة ناشيونال لخدمات الطيران «ناس» لإنشاء شركة رائدة عالمياً في خدمات الطيران تعمل في 58 دولة.وفور دمج الشركتين، ستبدأ الشركة الجديدة عملياتها باسم شركة مينزيز للطيران وستصبح أكبر مزود خدمات طيران في العالم من حيث عدد البلدان وثاني أكبر شركة من حيث عدد المطارات التي تقدم فيها خدماتها.

وبهذه المناسبة أوضح حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة الشركة المندمجة والرئيس التنفيذي لشركة «ناس» سابقاً: «ستشكل مينزيز وناس شركة رائدة عالمياً في خدمات الطيران. وسوف نحظى بالحجم والموارد اللازمين لتحقيق التوسع والنمو بالتزامن مع تعافي القطاع من جائحة كوفيد-19، فالطيران التجاري هو محرك رئيسي لنمو الاقتصاد العالمي، وعملاؤنا بحاجة فعلية إلى شركاء يمكنهم الاعتماد عليهم تزامناً مع زيادة أحجام الرحلات من جديد.»

وقال فيليب جوينج، الرئيس التنفيذي لشركة مينزيز للطيران، الذي سيكون الرئيس التنفيذي للشركة المندمجة. «نتيجة للجمع بين مينزيز وناس، سيحصل عملاؤنا على خدمات عالمية المستوى وعروض منتجات أكثر تنوعاً وعلى أفضل ممارسات السلامة في المطارات عبر القارات الست. إن دعم أجيليتي سيمنحنا الموارد اللازمة لتقديم حلول مبتكرة لعملائنا المتزايدين والذين يفكرون في تعزيز نموهم المستقبلي، فضلاً عن تطوير قدراتنا وتكنولوجياتنا ومستوى الاستدامة لدينا، وهي عناصر جوهرية لتحقيق النجاحات في المستقبل. ويعني ذلك أيضاً، أننا في وضع جيد لدعم عملائنا في مواجهة تحديات سلاسل الإمداد ونقص العمالة.»

ومن جانبه أوضح طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: «تعتبر هذه الصفقة فصلاً جديداً بالنسبة إلى أجيليتي، فمن خلال الاستحواذ على شركة مينزيز وضمها إلى شركة ناس، تسنح أمام أجيليتي الفرصة لتعظيم القيمة لكل منهما. تتمتع أجيليتي بسجل حافل من النمو المستدام والمسؤول على مدى العقدين الماضيين، مدفوعاً بنمو من عملياتها القائمة بالإضافة إلى النمو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ التي قامت بها، وتعد هذه الصفقة جزءاً من استراتيجيتنا لتسريع مثل هذا النمو. بالنسبة إلى أجيليتي، سوف تنشئ هذه الصفقة أكبر شركة مملوكة ومدارة ضمن الكيانات الخاضعة للسيطرة والتابعة لمجموعة شركات أجيليتي وذلك من حيث الإيرادات وعدد الموظفين والحضور العالمي. ونحن نتطلع إلى رؤية شركة مينزيز الجديدة تحقق النجاحات بدعمنا ومساندتنا».