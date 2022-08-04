«موانئ أبوظبي» تطلق استثمارات مشتركة في تنزانيا بالتعاون مع «أداني» الهندية

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، اتفاقية مبدئية مع "موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة"، أكبر مطور ومشغل للموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في الهند، وذلك لإطلاق استثمارات استراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مجموعة متكاملة من مرافق البنية التحتية والحلول اللوجستية في تنزانيا.

ويتضمن المشروع المشترك تطوير شبكة قطارات، وتوفير خدمات بحرية، وإدارة عمليات الموانئ، بالإضافة إلى تقديم خدمات رقمية متطورة، ومنطقة صناعية، وتأسيس أكاديميات تدريب بحري في الدولة الواقعة على الساحل الشرقي للقارة الإفريقية.

ويهدف الطرفان بتوقيع هذه الاتفاقية المبدئية إلى تمهيد الطريق أمام سلسلة من الاستثمارات المحتملة على مستوى الدولة ودعم نمو المنظومة المتكاملة للقطاع البحري والخدمات اللوجستية وتطويرها، ما يؤهل تنزانيا لأن تصبح مركزاً رئيسياً لعمليات هذا القطاع في قارة إفريقيا.

وبهذه بالمناسبة، أشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن التعاون مع موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة سيعمل بشكل لافت على تحسين إمكانات تنزانيا وقدرتها على التحول إلى مركز تجاري رئيسي في القارة الإفريقية، لافتاً إلى أنها تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء مكانة رائدة لإمارة أبوظبي ضمن قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وقال: "يسهم هذا التعاون في تمكيننا من مواصلة تطوير قدراتنا العالمية وتحسين شبكة الربط الخاصة بنا لتأمين المنتجات والبضائع إلى الأسواق بصورة أسرع وأكثر كفاءة، كما تؤدي استثماراتنا الاستراتيجية في تنزانيا لبناء مرافق بنية تحتية حديثة وحلولاً لوجستية متطورة، دوراً مهماً في تمكين الشركات العالمية من دخول الأسواق الإفريقية بسهولة أكبر".

وبدوره أعرب كاران أداني، الرئيس التنفيذي، موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة، عن سعادته بهذه الشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي بهدف تطوير بنية تحتية حديثة وذات جودة عالية في تنزانيا خصوصاً في مجالات الموانئ والقطاع البحري.

وقال: "تسهم هذه المشاريع في دعم جهود التنمية في تنزانيا كما أنها ستحدث تأثيراً إيجابياً كبيراً في حياة شعبها من خلال التزامنا بدعم النمو لخير هذه الدولة. كما أننا سنواصل توفير المزيد من فرص العمل والوظائف للكفاءات المحلية فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي العام في تنزانيا ودول شرق إفريقيا، التي ستستفيد من استثماراتنا المشتركة مع مجموعة موانئ أبوظبي"