إطلاق برنامج وطني للتحول الرقمي في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أطلق «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني التابع لوزارة الاقتصاد والمصمم لإحداث نقلة في منظومة ريادة الأعمال بالدولة إلى مستوى جديد ومنافس عالمياً، برنامج ScaleUp Digitize بالشراكة مع شركة هواوي العالمية، بهدف تعزيز الابتكار والتحول الرقمي للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

ويندرج برنامج «ScaleUp Digitize» ضمن مبادرات منصة دعم الشركات السريعة النمو (ScaleUp) التي تعد أحد المسارات الرئيسية الثلاثة لمشروع «موطن ريادة الأعمال».

وتأتي الشراكة في إطار الاهتمام الذي توليه حكومة دولة الإمارات لقطاع ريادة الأعمال باعتباره محركاً رئيسياً للتحول في النموذج الاقتصادي الجديد نحو مزيد من الاستدامة والمرونة والاتجاهات المستقبلية القائمة على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا والرقمنة، وبما يتماشى مع مبادئ الخمسين ويساهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة الأعمال والمواهب والاستثمار في المشاريع الريادية.

وأوضحت الوزارة أن معايير التقديم تشمل أن يكون المتقدمون من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة بالفعل، ويعمل بها 10 أشخاص أو أكثر، وتحقق إيرادات أو حصلت على تمويل مرة واحدة على الأقل، وامتلاك الفريق المؤسس الشغف بالتكنولوجيا السحابية المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وسيتم إغلاق التقديم للبرنامج في 20 أغسطس المقبل.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم اختيار 15 شركة صغيرة ومتوسطة من إجمالي الشركات المتقدمة خلال الدورة الأولى للبرنامج وسوف تحصل كل شركة تم اختيارها على قسائم تدريب سحابية من هواوي تصل قيمتها إلى 60 ألف درهم، وقسيمة هواوي السحابية التي يمكن استخدامها في شراء خدمات الحوسبة السحابية من هواوي والتخزين السحابي والشبكة السحابية وقاعدة البيانات السحابية، إضافة إلى تدريب عملي على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الذكية الضخمة.