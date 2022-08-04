«ابتكار ديوا» يطلق الدفعة الثانية من برنامج «شباب الطاقة النظيفة»

أطلق مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي الدفعة الثانية من برنامج «شباب الطاقة النظيفة»، الذي يستهدف المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف المجالات لتطوير معارفهم وخبراتهم في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعميق معلوماتهم حول ريادة الأعمال.

ويشتمل البرنامج على باقة متنوعة من ورش العمل التدريبية والجلسات التعليمية المبتكرة والزيارات الميدانية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمختصين من العديد من المؤسسات والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية.

ويتمحور البرنامج حول مختلف مجالات الطاقة النظيفة، ويسلط الضوء على استخدام التقنيات الإحلالية.

واستقطبت الدفعة الثانية من البرنامج 25 من خريجي أو ممن يدرسون في المرحلة الجامعية من 13 مؤسسة أكاديمية معتمدة من شتى جامعات دولة الإمارات العربية المتحدة، في 15 مجالاً مختلفاً ومنها الهندسة أو العلوم وغيرها، وتلقت 145 طلب مشاركة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «عملاً بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لإثراء تجربة الشباب ليكونوا حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة، نلتزم بإعداد مهنيين وخبراء مؤهلين في جميع مجالات الطاقة النظيفة ليصبحوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبلهم، وقادرين على قيادة المرحلة القادمة من تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ومنها استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتطلق الهيئة سلسلة من البرامج المبتكرة المخصصة للشباب لترسيخ ثقافة وممارسات الابتكار في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وإمدادهم بالمعلومات والمعارف والعلوم والتقنيات اللازمة، ومساعدتهم على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز أنظمة الطاقة النظيفة المتجددة، وتسريع عجلة الاستدامة وتحول الطاقة. وبوصفه منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة وشريكاً أساسياً في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم، يدعم مركز الابتكار التابع للهيئة رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ الاستثمار في قدرات الشباب وطاقاتهم وإمكاناتهم الواعدة، لتعزيز تنافسية ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي كمنصة محفزة للابتكار ووجهة للمبتكرين وحاضنة للمبدعين من جميع أنحاء العالم.»

من جانبه، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: «تهدف الهيئة من خلال مركز الابتكار إلى دعم الابتكار والإبداع في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة ورفع مستوى الوعي حول الاستدامة، إضافة إلى صقل وتطوير قدرات الجيل المقبل من المبتكرين والخبراء في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية وتعزيزها. ويسهم برنامج «شباب الطاقة النظيفة» في تمكين الشباب لقيادة العالم نحو مستقبل مستدام، بالإضافة إلى إلهام الشباب وتثقيفهم وصقل خبراتهم ومد جسور التواصل معهم.»

وأشارت الدكتورة عائشة النعيمي مدير إدارة مركز الابتكار في الهيئة، إلى أن الدفعة الأولى من البرنامج شهدت إقبالاً كبيراً من قادة الطاقة الشباب، حيث تم تخريج 25 شاباً من المواهب وقادة الطاقة الشباب من مختلف جامعات دولة الإمارات، ممن قدموا مشاريع مبتكرة خلال البرنامج.