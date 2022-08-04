12.1 مليار درهم احتياطيات «المركزي» من الذهب بنهاية مايو

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنحو 200 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022 ليبلغ 12.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة مع 11.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، وفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم.

وكشفت البيانات أن البنوك العاملة بدولة الإمارات ضخت 57 مليار درهم قروضا جديدة للقطاع الخاص المحلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، لتسجل أعلى قيمة تمويل وقروض جديدة ممنوحة للقطاع، خلال نفس الفترة منذ 2008.

وتظهر البيانات أن الاقتصاد الوطني دخل مرحلة انتعاش اقتصادي جديدة، تؤكد مؤشراتها أنها انطلاقة قوية لدورة ستمتد لعدة سنوات مقبلة.

ووفقا للبيانات فإن القطاع الخاص الإماراتي عاد للاقتراض بقوة اعتبارا من مطلع العام الجاري، وسط بوادر الانتعاش في السوق المحلية، ليرتفع رصيد القروض والتسهيلات المصرفية الإجمالي الممنوحة له، إلى أعلى مستوى في تاريخها، عند 1.195 تريليون درهم مقارنة مع 1.138 تريليون درهم بنهاية ديسمبر .2021

واستطاع الاقتصاد الوطني أن يعزز ثقة المستثمرين الأجانب بأدائه، الأمر الذي زاد جاذبيته لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية مجدية، حيث انعكس ذلك على تدفق الودائع الأجنبية للشركات غير المقيمة بالدولة، إلى القطاع المصرفي المحلي، والتي ارتفع رصيدها بنحو 41 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022 ليصل إلى 123.1 مليار درهم.

وخلال الفترة ذاتها ارتفع رصيد ودائع الأفراد غير المقيمين بالدولة بنحو 3 مليارات درهم ليبلغ 29.3 مليار درهم في نهاية مايو 2022 مقارنة مع 26.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021.

أما الشركات المقيمة بالدولة فقد زادت رصيد ودائعها الإجمالي لدى البنوك العاملة بالإمارات بقيمة 28 مليار درهم ليصل رصيدها إلى 699 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.