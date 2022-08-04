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الاقتصادي

«أبوظبي الإسلامي» يستضيف اجتماعات «التعارف السريعة»

«أبوظبي الإسلامي» يستضيف اجتماعات «التعارف السريعة»
4 أغسطس 2022 15:32

أبوظبي (الاتحاد)
استضاف مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون مع «فينتك هايف» برنامج مسرع التقنيات المالية، التابع لمركز دبي المالي العالمي، مجموعة من «اجتماعات التعارف السريعة» للعام السادس على التوالي.

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وجاءت تلك الاجتماعات بهدف الالتقاء بالمشاركين الذين تم اختيارهم على القائمة النهائية للمتنافسين في المسابقة الأولى من نوعها لبرنامج «فينتك هايف» لعام 2022، ومحاورتهم حول كيفية دمج حلولهم المبتكرة في التقنيات المالية ضمن عمليات مصرف أبوظبي الإسلامي.
وقال مأمون الحمصي، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات في مصرف أبوظبي الإسلامي: «لطالما ساهمت شراكتنا مع «فينتك هايف» في إثراء قدراتنا التقنية والرقمية. وتأتي استضافتنا لسلسة اجتماعات التعارف السريعة على قدر كبير من الأهمية للإطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات التي توفرها العقول المبدعة والشركات الناشئة والتي تقدم حلولاً غير مسبوقة في مجال التقنيات المالية، والتي من شأنها أن تمثل حلولاً واعدة تسهم بشكل فعّال في صياغة مستقبل قدرات الصيرفة الرقمية من خلال تحويل تلك الأفكار إلى حلول واقعية. وتماشياً مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز مكانتنا لنكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في القطاع، فإننا نأمل أن تمكننا تلك الاجتماعات من تقديم حلول تتمحور حول تعزيز قدرات عملائنا وقدراتنا الرقمية.»
ويعد «فينتك هايف»، أول برنامج مسرعات من نوعه، أطلقه مركز دبي المالي العالمي لتعزيز المنظومة الشاملة للتقنيات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وتعكس هذه الشراكة المتجددة، دعم مصرف أبوظبي الإسلامي المستمر لبرنامج مسرع التقنيات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي
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