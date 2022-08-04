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ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاضها لأقل مستوى خلال 6 أشهر

توازن سوق النفط بين قلة الإمدادات ومخاوف الطلب
4 أغسطس 2022 15:32

 
لندن (رويترز) - تماسكت أسعار النفط إلى حد كبير اليوم الخميس إذ وازنت السوق بين قلة الإمدادات ومخاوف الطلب، بعد زيادة في مخزونات الخام والبنزين الأميركية دفعت الأسعار إلى أدنى مستوى في عدة أشهر في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 09.25 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا أو 0.37 بالمئة إلى 97.14 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 91.09 دولار للبرميل. وتراجع الخامان أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ ما قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير. وجاء ذلك في أعقاب زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية كما زادت مخزونات البنزين، التي تعد مؤشرا على الطلب، على نحو غير متوقع مع تباطؤ الطلب، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية. وزاد فتور السوق بعد قرار لتكتل أوبك بلس أمس الأربعاء بزيادة إنتاج النفط 100 ألف برميل يوميا في سبتمبر. وعلى الرغم من أن هذه الزيادة تمثل 0.1 بالمئة فحسب من الطلب العالمي، فإن توقعات الطلب لا تزال متشائمة بفعل زيادة المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا ومتاعب الدين في الاقتصادات الناشئة وسياسة مكافحة كوفيد-19 الصارمة في الصين، أكبر مستورد عالمي للنفط. لكن الأسعار تلقت دعما بسبب محدودية طاقة الإنتاج الفائضة لدى بلدان تكتل أوبك بلس.

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