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الاقتصادي

«نيكي» الياباني يصعد وسهم «تويوتا» يتراجع بعد خسائر فصلية

شاشة تعرض الأسهم اليابانية
4 أغسطس 2022 14:14

 
طوكيو (رويترز) - صعدت الأسهم اليابانية اليوم الخميس على الرغم من تراجع سهم تويوتا كورب بعد أن تكبدت أكبر شركة يابانية لصناعة السيارات انخفاضا كبيرا في الأرباح الفصلية. وارتفع المؤشر نيكي 0.69 بالمئة ليغلق عند 27932.20 نقطة بعد تجاوزه مستوى 28 ألف نقطة لفترة وجيزة الذي لم يبلغه منذ التاسع من يونيو. وكان أداء المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أقل قوة وأغلق مستقرا عند 1930.73 نقطة بعدما تأرجح بين الصعود والانخفاض طوال الجلسة. وانخفض سهم تويوتا 3.45 بالمئة بعد إعلان الشركة تقرير الأرباح الذي أظهر تراجعا بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية قبل أن يعوض خسائره قليلا ويغلق منخفضا 2.99 بالمئة. وعلى النقيض من ذلك كان سهم سوبارو كورب المنافسة لصناعة السيارات الأفضل أداء على المؤشر نيكي اليوم الخميس وقفز 8.48 بالمئة بعد تقرير أرباح إيجابي وتوقعات متفائلة بخصوص المبيعات المستقبلية في الولايات المتحدة. وكان سهم كاسيو كمبيوتر ثاني أعلى الأسهم صعودا وزاد 6.29 بالمئة بعد توقعات بأرباح أقوى في السنة المالية الحالية. ودعمت أسهم قطاع التكنولوجيا المؤشر نيكي، ومنها سهم طوكيو إلكترون الذي زاد 3.1 بالمئة. وكان سهم زد هولدنجز كورب الأسوأ أداء وهوى 10.99 بالمئة بعد إعلان النتائج. وركز المستثمرون على سهم شركة نينتندو لألعاب الفيديو بعد إعلان الشركة تراجع مبيعات وحدتها سويتش على أساس سنوي، لكن السهم زاد 0.41 بالمئة. وأبقت الشركة على توقعاتها لمبيعات الوحدة دون تغيير للسنة المالية الراهنة.

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