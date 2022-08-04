الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية



لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من رفع سعر الفائدة. وبحلول الساعة 06.28 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1769.74 دولار للأوقية. كما زادت العقود الآجلة الأميركية 0.5 بالمئة 1785.60 دولار للأوقية. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائداً. وقال براين لان، العضو المنتدب في شركة جولد سيلفر سنترال: «معظم المستثمرين على الهامش بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وبالتالي الناس ليست متأكدة مما سيحدث». وتابع: «علاوة على ذلك، يعتقد الناس أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ربما يكون اقتناء الدولار أفضل من اقتناء الذهب. لذلك أتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدد في الأمد القريب». ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائداً. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 20.02 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.2 بالمئة 896.14. فيما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2022.55 دولار.