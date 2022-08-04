الجمعة 5 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

تصريحات مسؤولي «المركزي الأميركي» تدعم الدولار

مقر البنك المركزي الأميركي في واشنطن
4 أغسطس 2022 14:08

 
لندن (رويترز) - احتفظ الدولار بالمكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الخميس، إذ عززت تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي عزم البنك المركزي الأميركي على التصدي لأعلى معدل تضخم منذ عقود برفع أسعار الفائدة بشكل كبير. وفي غضون ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995، مع ارتفاع الجنيه الإسترليني قبل قرار سعر الفائدة المنتظر الساعة 11.00 بتوقيت جرينتش. وواصل مسؤولو الاحتياطي الاتحادي تعليقاتهم المقاومة للتصور القائل بأن أسعار الفائدة الأميركية قريبة من الذروة، وهذا ما دعم الدولار. وأعربت رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ورئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في منيابوليس، نيل كاشكاري، الليلة الماضية عن عزمهما على كبح التضخم المرتفع. وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل موحد إلى أنهم ما زالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة إلى أن يظهر دليل قوي على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض صوب هدف المجلس البالغ اثنين بالمئة. وارتفع الدولار في أحدث تعاملات بنحو 0.2 بالمئة إلى 134.15 ين، وتراجع قليلا مقابل اليورو، حيث تم تداوله عند 1.0176 دولار. وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية، 106.34، ليتماسك فوق أدنى مستوى في شهر سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر العملة الأميركية حوالي 0.4 بالمئة هذا الأسبوع، بعد تراجعه في الأسبوعين الماضيين. وأظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الخميس أن قوة الدولار لم تبلغ ذروتها بعد. ووجد الاستطلاع أن 70 بالمئة من المشاركين يعتقدون أن الدولار لم يصل بعد إلى الذروة في هذه الدورة، حتى بعد أن وصل مؤشره إلى أعلى مستوى له في عقدين في يوليو. وزاد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.2172 دولار. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008. ولم يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة منذ أن أصبح مستقلا في عام 1997. وزاد الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6968 دولار، بعد أن ارتفع 0.5 تقريبا في اليوم السابق. وزادت عملة بتكوين المشفرة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 22975 دولارا.

أخبار ذات صلة
الدولار يتراجع قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية
الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية
أسعار الفائدة الأميركية
البنك المركزي الأميركي
الدولار الأميركي
الجنيه الإسترليني
آخر الأخبار
دخان يتصاعد من العاصمة الأفغانية كابل
عربي ودولي
انفجار يهز العاصمة الأفغانية كابول
اليوم 19:49
لايبزج لا يعرف الخوف!
الرياضي
لايبزج لا يعرف الخوف!
اليوم 19:45
العلم الصيني
عربي ودولي
الصين تتخذ إجراءات ردا على زيارة بيلوسي لتايوان
اليوم 19:40
مقاتلات صينية خلال مناورات قرب تايوان
عربي ودولي
تايوان ترسل مقاتلات لتحذير طائرات صينية
اليوم 19:35
متعاملون في «وول ستريت»
الاقتصادي
«وول ستريت» تفتح على انخفاض
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©