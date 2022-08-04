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أسعار الذهب تصعد عالميا وتربح أكثر من 5 دولارات

أسعار الذهب تصعد عالميا وتربح أكثر من 5 دولارات
4 أغسطس 2022 09:41

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، محققة مكاسب بأكثر من 5 دولارات، فيما صعدت غالبية المعادن النفيسة الأخرى على رأسها الفضة. ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، صعدت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.32% أو ما يعادل 5.65 دولار إلى 1771.17 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة

"09:15 صباحاً بتوقيت الإمارات".

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وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.63% أو ما يعادل 11.05 دولار لتصل إلى 1787.45 دولار للأونصة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم بنسبة 0.72% إلى 2023.53 دولار، وزادت الفضة بنسبة 0.49% إلى 19.99 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.26% إلى 890.15 دولار.

المصدر: وام
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