490 مليار درهم الشيكات المتداولة في الإمارات خلال 5 أشهر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

زادت القيمة الإجمالية لمقاصة الشيكات في دولة الإمارات بقيمة 53.5 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 12.24% لترتفع قيمتها الإجمالية، إلى 490.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مقارنة مع 437 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2021، بحسب البيانات الصادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي.

كما ارتفع عدد الشيكات التي دخلت نظام المقاصة بنحو 158 ألف شيك، تعادل نمواً نسبته 17.8% خلال فترة المقارنة نفسها، لتبلغ 9.01 مليون شيك في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مقارنة مع 8.852 مليون شيك في الفترة المقابلة من 2021.

من جهة أخرى، تظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن المصرف أن القيمة الإجمالية للتحويلات المالية بين عملاء القطاع المصرفي بدولة الإمارات سجلت ارتفاعاً بنسبة 27.2% تعادل زيادة بـ414 مليار درهم، لترتفع إلى 1.935 تريليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مقارنة مع 1.521 تريليون درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2021.

أما التحويلات المالية بين البنوك العاملة بالدولة فارتفعت بقيمة 560 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 23.8%، لتصل إلى 2.913 تريليون درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مقارنة مع 2.353 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2021.

وتؤكد معدلات نمو حركة التحويلات المالية، وارتفاع قيمة عمليات الدفع والوفاء بين العملاء في دولة الإمارات، أن حركة الانتعاش الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها من حيث زيادة ملاءة العملاء وتحسن قدراتهم المالية على الدفع والوفاء بالتزاماتهم، وارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة في السوق المحلية.

إلى ذلك، ارتفعت الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي بقيمة 2.8 مليار درهم تعادل نمو بنسبة 3.6%، لتصل إلى 80.01 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مقارنة مع 77.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2021.

وأما السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي فارتفعت بقيمة 5.8 مليار درهم بنمو 7.4% تقريباً، لتبلغ 84.3 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2022، مقارنة مع 78.5 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من 2021.