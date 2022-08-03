ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأميركية وانخفاض نواتج التقطير



نيويورك (رويترز) - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزون نواتج التقطير. وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام صعدت 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو إلى 426.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 600 ألف برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزون النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زاد بمقدار 926 ألف برميل الأسبوع الماضي. وارتفعت مخزونات البنزين حوالي 200 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 225.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.6 مليون برميل. وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.4 مليون برميل إلى 109.3 مليون برميل مقابل توقعات لزيادة قدرها مليون برميل. وقفز صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 2.21 مليون برميل يوميا إلى 3.83 مليون برميل يوميا.