نوفاك: الطلب على النفط ارتفع إلى مستويات ما قبل الجائحة



موسكو (رويترز) - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك لقناة روسيا-24 التلفزيونية الحكومية إن الطلب العالمي على النفط انتعش تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك بعد أن اتفق أعضاء تكتل أوبك بلس في ختام اجتماعه اليوم على زيادة الإنتاج المستهدف بوقع 100 ألف برميل يوميا الشهر المقبل. وأضاف نوفاك أن الشكوك لا تزال تكتنف السلاسل اللوجستية مع احتمال تفشي موجات جديدة من جائحة كوفيد-19، وقال إن روسيا والسعودية، وهما لاعبان رئيسيان في اتفاق تنسيق إنتاج النفط، تخططان لعقد اجتماع حكومي في أكتوبر المقبل.