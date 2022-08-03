الدولار ينخفض والمستثمرون يترقبون رفع الفائدة



لندن (رويترز) - انخفض الدولار الأميركي، اليوم الأربعاء، لكنه احتفظ بمعظم مكاسب اليوم السابق، بعدما قفز مدعوما بإشارات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادات أخرى كبيرة في أسعار الفائدة، واجتذب الدعم وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بخصوص تايوان. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن في منتصف يوليو إذ كبح المستثمرون جماح توقعاتهم بشأن رفع أسعار الفائدة الاتحادية. لكن ثلاثة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أشاروا أمس الثلاثاء إلى أن البنك المركزي لا يزال «موحدا تماما» بشأن زيادة أسعار الفائدة إلى مستوى من شأنه أن يحد من أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ الثمانينيات، مما رفع مؤشر الدولار بنسبة 0.8 بالمئة في نفس اليوم. وتراجع المؤشر قليلا اليوم الأربعاء منخفضا رُبعا بالمئة عند 106.170. وقال محللو العملات إن الخلافات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي الأعلى مستوى لتايوان منذ 25 عاما، من المرجح أن تساعد في دعم الدولار الأميركي كملاذ آمن في الوقت الحالي. وأدانت الصين زيارة بيلوسي وبدأت تدريبات عسكرية تستمر ستة أيام حول تايوان، بعد أن أشادت بيلوسي بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي باعتبارها «واحدة من أكثر المجتمعات حرية في العالم». وقال المحللون إنه ما لم يحدث مزيد من التصعيد، فمن المرجح أن تظل رهانات رفع أسعار الفائدة الأميركية المحرك الرئيسي لتحركات الدولار. ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الجمعة. وتراجع الين الياباني، الذي فقد أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار أمس الثلاثاء بنسبة 0.1 بالمئة خلال اليوم عند 133.355 ين للدولار. وارتفع اليورو بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.01855 دولار على الرغم من البيانات المنفصلة التي تظهر انخفاضا شهريا في كل من النشاط التجاري ومبيعات التجزئة في منطقة اليورو. وارتفع الجنيه الإسترليني أيضا مقابل الدولار، إذ زاد بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.21770 دولار قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا غدا الخميس والذي من المتوقع أن يرفع فيه أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي.