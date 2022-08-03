الأسهم الأوروبية تهبط قبل صدور بيانات اقتصادية مهمة



لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء قبل صدور بيانات رئيسية عن نمو الأعمال، فيما تترقب الأسواق الأوسع التداعيات المحتملة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 7:10 بتوقيت جرينتش. وينتظر المستثمرون بيانات مهمة عن نمو الأعمال والخدمات في منطقة اليورو لقياس الوضع الاقتصادي للقارة وسط مخاوف من حدوث ركود. وانخفض سهم شركة بي.إم.دبليو لصناعة السيارات الفارهة 5.5 بالمئة بعد تحذير من تقلبات كبيرة في النصف الثاني من العام. وحدت تقارير الأرباح القوية الصادرة عن شركات أخرى من الخسائر في التعاملات الصباحية. وارتفع سهم إينفينيون، المورد الرئيسي للرقائق متناهية الصغر لقطاعة السيارات، بنسبة 3.1 بالمئة مع رفع الشركة توقعاتها للعام بالكامل وإعلانها زيادة بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي في عائداتها الفصلية. وقفز سهم شركة أفاست المدرجة في بورصة لندن 42.4 بالمئة.