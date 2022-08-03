الأمين العام لـ«أوبك»: استمرار تعافي الطلب لكن بوتيرة أقل



فيينا (رويترز) - قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، للتلفزيون الجزائري قبيل اجتماع أوبك بلس اليوم الأربعاء، إن التعافي على الطلب على النفط مستمر، لكن قد يكون بوتيرة أقل عن بداية العام والعام الماضي. وقال الغيص للقناة الإخبارية الجزائرية، في تصريحات أذيعت مساء أمس الثلاثاء، ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: «لا زلنا نشهد زيادة الطلب على النفط بشكل مطرد وبشكل مميز مقارنة بالفترة التي مرت علينا في جائحة كورونا في العامين 2020 و2021.. كان هناك تعاف بعد الجائحة ومازلنا نشهد تعافياً في الطلب على الرغم من انخفاض الوتيرة نسبياً».