«أوبك بلس» يزيد الإنتاج بـ100 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر



لندن (وكالات) أقر تحالف «أوبك بلس» زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر، ما يمنح السوق إمدادات إضافية. وأيد وزراء التحالف، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا، اقتراح الزيادة في اجتماع عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء. وكان «أوبك بلس» تعهد في شهري يوليو وأغسطس بإضافة أكثر من 600 ألف برميل يومياً إلى السوق. وارتفعت أسعار النفط لتعوض خسائرها في وقت سابق مدفوعة بقرار «أوبك بلس»، إذ قفزت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو ثلاثة دولارات للبرميل، وجرى تداولها بالقرب من 102 دولار للبرميل. وبحلول الساعة 11.50 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 1.3% إلى 101.80 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتاً أو 1% إلى 95.36 دولار للبرميل. بحسب قرار «أوبك بلس» -الذي يضم 23 دولة- تقسّم الزيادة الجديدة بالتناسب بين الأعضاء، فيما لم تجرِ مناقشات بشأن مواصلة زيادة الإنتاج إلى ما بعد سبتمبر. وبحلول سبتمبر، سيكون «أوبك بلس» أنهى جميع تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقها في عام 2020 للتعامل مع انهيار الطلب الناجم عن جائحة كورونا. نقلت وكالة بلومبرج عن مندوبين في الاجتماع، قولهم إن بعض الدول كانت مترددة إزاء إضافة المزيد من الإمدادات نظراً لإمكانية تضييق الطلب على النفط، نتيجة مخاطر الركود في الولايات المتحدة وإغلاقات كورونا في الصين. وقال ثلاثة مندوبين من أوبك بلس لـ«رويترز» قبل الاجتماع: إن المجموعة قلصت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً. ومن المقرر أن يعقد تحالف «أوبك بلس» اجتماعه القادم في 5 سبتمبر المقبل.