«سيرفوميكس» تدشن مقراً لها بمطارات أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد

أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، إحدى الشركات التابعة لمطارات أبوظبي، أنها أصبحت مقراً لشركة سيرفوميكس العالمية لأنظمة تحليل الغاز، والتي تُعد مزوداً لحلول قياس الغاز الموثوقة والدقيقة للصناعات في جميع أنحاء العالم.

وستُقدم سيرفوميكس الخدمات الأساسية المتعلقة بالغاز إلى السوق المحلية، بينما تخدم الصناعات الهامة من مقرها الجديد داخل المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي والوحيد في الشرق الأوسط.

وتقوم سيرفوميكس بتصميم وتصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من منتجات وخدمات تحليل الغاز للقطاع الصناعي، يشمل ذلك أجهزة تحليل الاحتراق، ومعدات تحليل العمليات والانبعاثات، وتقنية الاستشعار عن بُعد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدعم والحلول المتكاملة دولياً.

وقال عادل الطاهري، نائب الرئيس للمبيعات وخدمات المنطقة الحرة في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي: يسر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي أن ترحب بسيرفومكس ضمن منظومة أعمالها المتنامية، حيث تتماشى محفظة أعمال سيرفوميكس وسجلها الحافل في تقديم القيمة للمتعاملين ومساعدتهم على النجاح مع المعايير التي وضعناها لكل الشركات الراغبة في أن تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها، كما أنّ الخبرة والكفاءة التي تقدمها هذه الشركة المتخصصة تُعد فريدة على مستوى المنطقة، الأمر الذي حمس فريق إدارة المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي لاستكشاف فرص عمل هذا الشريك على المدى الطويل. وباتخاذها من المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي مقراً لها، ستتمكن شركة سيرفوميكس من تقديم حلول أعمال تلائم احتياجات القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، كما ستُعزز فرص الشراكة مع المتعاملين الحاليين في المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، ممن هم بحاجة إلى المنتجات والخدمات المتخصصة التي تقدمها سيرفوميكس.

وقال أفضل خان، المدير العام لشركة سيرفوميكس ميدل إيست: يُعد تأسيس سيرفوميكس في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي أحدث خطوة تعكس التزامنا بتوسعة عملياتنا التشغيلية في السوق المحلية والإقليمية، وبفضل المزايا والدعم الذي قدمته لنا المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي وما تتضمنه من فرص، أصبحت أعمالنا الآن في وضع جيد يمُكننا من تزويد المتعاملين الجدد والحاليين عبر القطاعات ذات الأولوية العالية بأحدث خدمات وحلول أنظمة تحليل الغاز.

وبقربها من مطارين دوليين يقعان في كل من أبوظبي والعين، توفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي لمتعامليها فرص ممارسة الأعمال التجارية مع الوصول الكامل إلى جانبي العمليات الجوية والأرضية في المطار، لتحقيق أهدافهم والمساهمة في نمو قطاع الطيران وتنوّع اقتصاد إمارة أبوظبي.

يُذكر أنّ المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي تُقدم لشركائها الحاليين مجموعة من الفرص والمزايا الفريدة والجذابة، والتي تتضمن موقعاً استراتيجياً، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، وبنية تحتية متقدمة، وحلولاً لوجستية متكاملة.