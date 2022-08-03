1.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.8 مليار درهم في ختام جلسة اليوم، ركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار.

وتوزعت السيولة بواقع 1.538 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و287.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 419.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 15.9 ألف صفقة.

ووصل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام إلى مستوى 9852.18 نقطة مع نهاية التعاملات، فيما بلغ مؤشر سوق دبي المالي مستوى 3338.8 نقطة.

وصعد في سوق أبوظبي سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.2% ليصل إلى 19.8 درهم متصدراً المرتبة الثالثة في قائمة الأنشط بقيم التداولات، مع اجتذابه سيولة بنحو 173.8 مليون درهم، كما زاد سهم «ملتيبلاي» بنحو 11.48% إلى 2.04 درهم واستقطب سيولة جاوزت 227.3 مليون درهم.

وتصدرت «العالمية القابضة» القائمة بسيولة بقيمة 376.3 مليون درهم، كما ارتفع سهم «فيرتيغلوب» بنسبة 1.88% و«أدنوك للتوزيع» 1.17% و«ايزي ليس» بنسبة 4.05% و«بالمز» 1.89% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 0.56% و«الياه سات» 0.38%، بينما استقر «أي آند - اتصالات سابقاً» و«بروج» و«طاقة» دون تغيير يذكر.

وفي سوق دبي المالي، صعد «إعمار للتطوير» 0.92% و«أمانات القابضة» 0.32% و«دو» 0.16% و«العربية للطيران» 0.88% و«الخليج للملاحة» 0.65%، وتصدرت «إعمار العقارية» قائمة النشاط مستقطبة 76.1 مليون درهم، تلتها «ديوا» بسيولة 32.8 مليون درهم.

كما زاد سهم مجموعة «تيكوم» 1.26% بعد ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 43.4% على أساس سنوي إلى 428 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما نما سهم «أملاك للتمويل» بنسبة 2.3% مع إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها إلى 266 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.