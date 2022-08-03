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«بروج» تواصل أعمالها في منشآتها في الفجيرة

«بروج» تواصل أعمالها في منشآتها في الفجيرة
3 أغسطس 2022 17:41

لفجيرة (الاتحاد)

أفادت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز أنها تمكنت من التعامل باحترافية وحكمة بقيادة الفريق الإداري المتميز مع الظروف الجوية الأخيرة التي وقعت في إمارة الفجيرة، مشيرة إلى أن الشركة واصلت أعمالها وأنشطتها في محطات تخزين النفط الواقعة في الفجيرة.
وذكرت الشركة في بيان اليوم أنها تمكنت من التعامل بشكل استباقي مع الحدث، حيث تمتلك خططاً استراتيجية وتقنيات تكنولوجية متقدمة، تمكنها من التنبؤ بأي خطر قبل وقوعه، والتعامل معه بكل حرفية ومهنية.
ولفتت الشركة إلى أنها نجحت بتطبيق خططها الاستراتيجية والاحترازية والتعامل مع الظروف الجوية الطارئة بكل حرفية ومهنية عبر استخدام أحدث التقنيات المتوفرة لديها في إدارة الأزمة، مما ساعد بتجنب وقوع أي أضرار أو خسائر تذكر.
وأوضحت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز أنها تواصل أعمالها بكامل قدراتها التشغيلية، حيث إن وحدات المرحلتين الأولى والثانية تعملان في الوقت الراهن من دون أي تأثير.
وأكدت أن محطات تخزين النفط متميزة وتتمتع بالبنية التحتية الحديثة والمتطورة التي مكنتها من تجاوز تأثيرات الأمطار التي تعرضت لها إمارة الفجيرة مؤخراً.
وتوجهت شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز بالشكر والتقدير إلى حكومة الفجيرة على الجهود الجبارة التي تقوم بها لتجاوز الأضرار التي سببتها الأمطار، ومعاودة الحياة الطبيعية بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة -رعاه الله-.

بروج
بروج للاستثمارات البترولية والغاز
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