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الاقتصادي

"اتصالات من e&" تجري أول اختبار ضمن النطاق 6 جيجاهرتز

"اتصالات من e&" تجري أول اختبار ضمن النطاق 6 جيجاهرتز
3 أغسطس 2022 14:58

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «اتصالات الإمارات»، اليوم عن الانتهاء بنجاح من تجربتها الأولى إقليمياً في النطاق 6 جيجا هرتز باستخدام أحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية، وذلك في خطوة مهمة لتغيير مستقبل شبكات الجيل الخامس5G، لاستخدام الهاتف المتحرك وتفتح أمامنا عالماً من التجارب لتقنيات الجيل التالي واقتصاديات المستقبل.
وتعد هذه التجربة التي أجريت مع شركة هواوي جزءاً لا يتجزأ من التطور التكنولوجي، حيث تقوم على السرعة الكاملة وقدرات شبكات الجيل الخامس 5G ضمن النطاق المتوسط ​​الذي يؤمن استخدام الهواتف المحمولة على المدى الطويل ويضيف المزيد من السعة. ومن هنا يلعب 6 جيجاهرتز دوراً مهماً، لا سيما بالنظر إلى أن استخدام تقنيات الهاتف المحمول قد نما بشكل كبير، وأصبحت الأجهزة أكثر قوة، والخدمات أكثر تنوعاً لكل من المستهلكين والشركات، ومع زيادة وجود التطبيقات، زاد أيضاً عدد الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت لكل شخص، مما يعني أن هناك حاجة إلى زيادة النطاق الترددي للحد من توقف الخدمة وتقديم تجربة عالية الجودة.وفي هذا السياق، قال خالد مرشد، رئيس قسم التكنولوجيا والمعلومات لدى «اتصالات الإمارات»: «إن توفر شبكة الجيل الخامس 5G تدعم أهداف التحول الرقمي الوطنية للصناعات وللمستهلكين من خلال تأمين اتصال موثوق به وعالي السعة وواسع النطاق في التغطية وفي فترة انتقال وجيزة. إن شركات الاتصالات ستشكل نقطة الدخول إلى عالم metaverse الذي سيخلق بدوره فرصاً جديدة وتجارب مميزة في عصر نهضة التكنولوجيا، وذلك بهدف الوصول إلى المستقبل الرقمي المصحوب بالذكاء الاصطناعي، وكل هذا سيخلق المزيد من التحديات ولكنه في الوقت ذاته يجلب آفاقاً هائلة لهذه الصناعة المتجددة».
وأضاف مرشد: «لقد تأثرت تجربة النطاق 6 جيجاهرتز والتي استغلت أحدث إمكانيات تكنولوجيا الجيل الخامس التي تم تطويرها إلى الآن بتلك المتطلبات المستقبلية للسوق، حيث نتوقع نمواً كبيراً ومتسارعاً، وحيث إننا مجموعة رائدة عالمياً في مجال الاستثمار التكنولوجي تعمل على تمكين المجتمعات رقمياً، فإننا نتطلع دائماً لتقديم التجارب الرقمية الجديدة التي تعزز خبرتنا في بناء قدرات جديدة في مجال الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مما يحقق لنا التميز والازدهار في بيئة سوق تنافسية ومتغيرة باستمرار».

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