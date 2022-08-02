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2637 رخصة اقتصادية في عجمان بنمو 16%

2637 رخصة اقتصادية في عجمان بنمو 16%
3 أغسطس 2022 00:34

عجمان (الاتحاد)

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ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الجديدة في عجمان إلى 2637 رخصة بنمو 16 في المئة مقارنة بـ 2271 رخصة في النصف الأول لعام 2021 ما يعكس استمرارية الانتعاش في فترة ما بعد جائحة كورونا والنمو والثقة في قطاع الأعمال بإمارة عجمان. وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، المدير العام بالندب لدائرة التنمية الاقتصادية إن المشهد الاقتصادي في إمارة عجمان يعكس الجهود المبذولة لجذب المستثمرين وتنويع الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار، وكذلك تعزيز الاقتصاد ودعم المستثمرين وتمكين الإمارة من مواصلة النمو في مختلف القطاعات. وأضاف أن الخدمات والمبادرات التي تقدمها الدائرة تسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال. وحسب تقرير حركة الأعمال للنصف الأول لعام 2022 فقد بلغ عدد الرخص المهنية الجديدة 1479 رخصة، بنسبة نمو 12 في المئة مقارنة بـ1319 رخصة مهنية خلال النصف الأول لعام 2021. كما بلغ عدد الرخص التجارية 1051 رخصة بنمو 21 في المئة مقارنة بـ866 رخصة في النصف الأول من العام الماضي فيما بلغ عدد الرخص الصناعية 83 رخصة بنمو 51 في المئة مقارنة مع 55 رخصة في النصف الأول لعام 2021.

الرخص الاقتصادية
الإمارات
عجمان
دائرة التنمية الاقتصادية
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