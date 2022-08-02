الأربعاء 3 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«لولو البرشاء» يحتفل بالذكرى الـ15 لافتتاحه

خلال الاحتفال (من المصدر)
3 أغسطس 2022 00:33

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: «شاعر المليون» متعة لمحبي الشعر في الدولة والعالم العربي
«تنمية المجتمع» تدعو الشباب للتسجيل للحصول على منحة الزواج

احتفل متجر لولو هايبر ماركت البرشاء بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لافتتاحه عبر عدد من الفعاليات، العروض المميزة وسحب على سيارة نيسان باترول. وقد كان متجر البرشاء الذي تبلغ مساحته 510 آلاف قدم مربعة، أحد العلامات الفارقة في صناعة البيع بالتجزئة بدولة الإمارات وقت افتتاحه في العام 2007. وقد حقق لولو البرشاء سمعة مبهرة كمعيار للتميز في خدمة البيع بالتجزئة. حيث نال المتجر مؤخراً جائزة دبي للتميز تقديراً لتميزه في عدد من المعايير، بما في ذلك قيمة وجودة المنتج، القيادة القوية والمهارات التنظيمية للمؤسسة. ونُظم سحباً كبيراً على سيارة نيسان باترول ضمن فعاليات احتفال الذكرى السنوية للمتجر، فازت به «سيدة شملوفا – أذربيجانية الجنسية»، وقد استلمت الجائزة بوساطة ثامبان كي بي، المدير الإقليمي للولو دبي بحضور عدد من كبار مديري اللولو.

لولو هايبر ماركت
اللولو هايبرماركت
دبي
الإمارات
آخر الأخبار
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
عربي ودولي
قتلى وجرحى في حادث طعن بحضانة في الصين
اليوم 12:07
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
الرياضي
4 لاعبين يقودون «الفرسان» في طاولة «غرب آسيا»
اليوم 12:00
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
عربي ودولي
موجة الجفاف تتسبب في الصراع على المياه بكاليفورنيا
اليوم 11:56
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
الرياضي
تغطية من طرف واحد لـ «النسور» و«الإمبراطور»
اليوم 11:45
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
الرياضي
بوجبا.. «النبأ السعيد» !
اليوم 11:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©