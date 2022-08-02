«لولو البرشاء» يحتفل بالذكرى الـ15 لافتتاحه

دبي (الاتحاد)

احتفل متجر لولو هايبر ماركت البرشاء بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لافتتاحه عبر عدد من الفعاليات، العروض المميزة وسحب على سيارة نيسان باترول. وقد كان متجر البرشاء الذي تبلغ مساحته 510 آلاف قدم مربعة، أحد العلامات الفارقة في صناعة البيع بالتجزئة بدولة الإمارات وقت افتتاحه في العام 2007. وقد حقق لولو البرشاء سمعة مبهرة كمعيار للتميز في خدمة البيع بالتجزئة. حيث نال المتجر مؤخراً جائزة دبي للتميز تقديراً لتميزه في عدد من المعايير، بما في ذلك قيمة وجودة المنتج، القيادة القوية والمهارات التنظيمية للمؤسسة. ونُظم سحباً كبيراً على سيارة نيسان باترول ضمن فعاليات احتفال الذكرى السنوية للمتجر، فازت به «سيدة شملوفا – أذربيجانية الجنسية»، وقد استلمت الجائزة بوساطة ثامبان كي بي، المدير الإقليمي للولو دبي بحضور عدد من كبار مديري اللولو.