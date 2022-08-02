ارتفاع النقد المتداول لدى الجمهور في الدولة 6 مليارات درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) في الإمارات، بنحو 6 مليارات درهم تعادل نمواً بنسبة 6.2% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022 ليبلغ 100 مليار درهم تقريباً، في نهاية مايو 2022 مقارنة مع 94 مليار درهم في ديسمبر 2021، ما يعتبر مؤشراً على دخول الاقتصاد الوطني مرحلة انتعاش، أدت إلى زيادة التوظيف وتحسن الأجور، وزيادة عدد السكان في الدولة، الأمر الذي يزيد الطلب على استهلاك السلع والخدمات في السوق المحلية، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

وتظهر بيانات «المركزي» أن السيولة الإجمالية في الدولة زادت بمقدار 33.5 مليار درهم بنمو 1.8% لتبلغ 1.89 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 1.856 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2021.

إلى ذلك، زادت خلال فترة المقارنة نفسها، الودائع النقدية (التي يمكن السحب على أساسها من دون سابق إشعار) لدى البنوك بالدولة بقيمة 2.5 مليار درهم، لتبلغ 610.3 مليار درهم في نهاية مايو 2022 مقارنة مع 607.8 مليار درهم في ديسمبر 2021.

ووفق البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 442.3 مليار درهم بنهاية مايو 2022 مقارنة مع 466.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، بما قيمته 24 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ويأتي ذلك نتيجة لارتفاع فاتورة الواردات لدولة الإمارات بسبب انتعاش الاقتصاد الوطني وزيادة الطلب في السوق المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى الضغط على الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي.