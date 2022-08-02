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80 مليون درهم أرباح «غذاء»

80 مليون درهم أرباح «غذاء»
3 أغسطس 2022 00:30

أبوظبي (الاتحاد)

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سجلت شركة غذاء القابضة، خلال الربع الثاني أرباحا بلغت 80.65 مليون درهم، بنمو 471% عن نفس الفترة من العام الماضي.
كما سجلت شركة غذاء أرقاما قياسية تقودها إيراداتها التي بلغت 576 مليون درهم، وهو ما يمثل نموًا مرتفعاً جداً وبنسبة بلغت 276%، حيث ارتفعت من 153 مليون درهم في الربع الأول من عام 2021. كما قامت غذاء بدفعة قوية لتوسيع محفظة منتجات الشركة وأصبحت لاعبًا رئيساً في صناعة المواد الغذائية. 
في المقابل، تجاوز إجمالي أصول الشركة 4.1 مليار درهم للنصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 1.4 مليار درهم للعام المنتهي في عام 2021.
وتعكس مجموعة البيانات المالية القوية لشركة غذاء توسعها الاستراتيجي ذو العائد العالي في أقسام التوزيع والتشغيل والأغذية المجمدة والزراعة والثروة الحيوانية. مع التركيز على دعم الأجندة الوطنية للأمن الغذائي، كما نجحت الشركة في تطوير منصتها متعددة القطاعات لبناء المزيد من النطاقات وتنويع الأصول واستهداف عمليات الاستحواذ ذات العوائد المرتفعة.

غذاء القابضة
الإمارات
أبوظبي
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